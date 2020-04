Gospodăriile din România sunt cele mai aglomerate din UE In Uniunea Europeana, 17,1% din populatie traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu numarul membrilor din gospodarie, pe primul loc in randul statelor membre fiind Romania, unde aproape jumatate din populatie (46,3%) traia in urma cu doi ani in gospodarii supraaglomerate, arata datele publicate miercuri de Eurostat.



Alte state membre UE care sunt intr-o situatie similara, in conditiile in care doua din cinci persoane traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, sunt Letonia (43,4%), Bulgaria (41,6%), Croatia (39,3%)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, 17,1% din populatie traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu numarul membrilor din gospodarie, pe primul loc in randul statelor membre fiind Romania, unde aproape jumatate din populatie (46,3%) traia in urma cu doi…

- Un numar de opt state membre UE, printre care si Romania, au cerut Comisiei Europene sa sprijine firmele de transport rutier afectate de pandemia de coronavirus si de asemenea sa opreasca lucrul la o reforma destinata sa imbunatateasca conditiile de lucru ale soferilor de camion, care in opinia celor…

- In randul statelor membre ale Uniunii Europene, femeile reprezentau in 2019 peste o treime dintre directorii executivi in cele mai mari companii cotate la bursa in Romania (34%), Estonia (33%), Lituania (30%) si Letonia (29%), arata datele publicate vineri de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat),…

- Cu un procentaj de 47- calculat pe cele mai recente datele disponibile (2018), ne-am situat la acest indicator important pentru calitatea vietii peste Bulgaria (44-), Letonia (42-) si Croatia (41-). Pentru referinta, mentionam ca media UE in aceasta privinta a fost de doar 17- iar statele cele mai performante…

- Protectia sociala a fost in 2018 cel mai important domeniu pentru cheltuielile guvernamentale in toate statele membre UE, insa ponderea acestor cheltuieli in PIB variaza semnificativ intre 24,1% in Finlanda si 9% in Irlanda, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform acestor date,…

- Jumatate dintre companiile din Uniunea Europeana au utilizat in anul 2019 cel putin un tip de social media, in randul statelor membre companiile din Romania fiind pe ultimul loc la acest capitol, in conditiile in care numai 33% dintre acestea au declarat ca au utilizat cel putin un tip de social media,…

- Cipru si Romania erau in 2018 statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare numar de casatorii raportat la populatie, cu 7,8 casatorii la o mie de locuitori, respectiv 7,4 casatorii la o mie de locuitori, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Pe locurile urmatoare…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si...