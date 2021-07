Stiri pe aceeasi tema

- O parte din comunitațile locale din Delta Dunarii solicita ajutorul Ministerului Mediului deoarece se confrunta cu inmulțirea atacurilor șacalilor asupra gospodariilor. Mai mulți primari din județul Tulcea au semnat o scrisoare adresata ministrului Tanczos Barna prin care solicita „sa se permita vanarea…

- Autoritatile din Tulcea solicita Ministerului Mediului sa permita vanarea sacalilor din Delta Dunarii, precizand ca acestia ataca gospodariile si reprezinta un pericol pentru siguranta comunitatilor locale, anunța news.ro. Consiliul Judetean Tulcea a transmis, joi, printr-un comunicat de presa,…

- Oamenii sunt la fel de muti, surzi și orbi, exact ca la referendumul pentru familie. Ar trebui fermitate, inclusiv a dascalilor, sa spuna: “Facem ce trebuie și timpul care trebuie! Nici ne asumam noi sa distrugem o generație.”. Trebuie sa mergem pe principii sanatoase cand vine vorba de copii și de…

- Autoritatile de sanatate publica au identificat, la nivel national, 50 de zone de imbaiere, 49 dintre acestea fiind localizate la Marea Neagra, iar una in Tulcea. “Odata cu creșterea temperaturilor și a disconfortului termic, puteți practica inotul sau va puteți scalda doar in locurile identificate…

- Primaria Sfantu Gheorghe solicita Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor relocarea sau vanarea ursului care a atacat sambata un barbat in apropierea statiunii Sugas Bai. Autoritatile locale mentioneaza, intr-un comunicat de presa, ca numarul ursilor a crescut in acest an si in padurile din jurul…

- Comisia Europeana a intrerupt plațile din programul ITI Delta Dunarii, mecanismul european de peste 1,1 miliarde de euro, care ar fi trebuit sa fie cheltuiți pentru dezvoltarea comunitaților din Tulcea și Delta Dunarii. Comisia Europeana susține ca autoritațile romane investigheaza modul in care au…

- Marcel Vela, fostul ministru al Internelor, in prezent senator PNL de Caras-Severin solicita un plan național de reastaurare si recosntrucție a Cascadei Bigar care s-a prabușit, luni, sub propria greutate. Senatorul solicita intr-o postare pe pagina de facebook, interventie de urgenta a Ministerului…