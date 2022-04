Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny”, proiect care prevede suplimentarea bugetului acestuia cu 10 miliarde de lei.Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Numeroase personalitati locale si nationale au participat, sambata, la gala aniversara organizata de Consiliului Judetean Salaj, cu prilejul implinirii a 30 de ani de la reinfiintarea institutiei, potrivit Agerpres.Printre invitati s-au numarat europarlamentarii Corina Cretu, Dacian Ciolos si Daniel…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat joi, 31 martie, ordinul comun al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, al ministrului Antreprenoriatului și Turismului și al ministrului Culturii privind aprobarea Planului de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural…

- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea unor noi tranșe de bani catre bugetele locale ale mai multor orașe care se confrunta cu probleme legate de sistemul centralizat de incalzire. Catre Colterm au fost trimiși peste 19 milioane de lei, iar…

- Guvenul are pe ordinea de zi un proiect care „umfla” organigrama la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Ordinea de zi a ședinței de Guvern din 30 martie 2022 include și urmatorul document: „PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1327 / 2021 privind organizarea…

- Ziua de marți, 22.02.2022, in care primarul orașului Intorsura Buzaului, Raul Urda, impreuna cu viceprimarul Silviu-Ciprian Popica au participat la o intalnire cu ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, ce a avut ca tema „Accesul orașelor mici și mijlocii la fondurile…

- Guvernul Romaniei a aprobat luni Hotararea privind inființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial pentru programul „Romania Atractiva” in vederea stabilirii obiectivelor incluse in cele 12 rute turistice/culturale din Planul Național de Redresare și Reziliența al Romanie (PNRR).…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a solicitat ministrului Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, sa realizeze o legislație in domeniul turismului simpla și funcționala, cu modele preluate din țari unde turismul are o importanta contribuție in PIB.„Nu trebuie sa redescoperim apa ...