- Peste 200 de gospodarii, respectiv 80 la suta din satul aradean Lalasint, au fost inundate in urma ploii torentiale de marti seara, care a afectat mai multe localitati de pe Valea Muresului si a blocat circulatia pe DN7 aproximativ doua ore. Cateva familii au fost evacuate de catre pompieri din casele…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele ore, mai multe gospodarii din orasul Racari si comuna Cojasca au fost inundate, necesitand interventia subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița pentru evacuarea apei din acestea. La aceasta ora, 3 echipaje de…

- Mai multe gospodarii au fost inundate, joi, in localitatea damboviteana Gura Sutii, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru scoaterea apei din case si din curti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate, sunt inundate doua case…

- Subsolul Spitalului din Zarnesti, precum si un supermarket din localitatea din județul Brașov au fost inundate in urma ploilor abundente din ultimele ore, pompierii intervenind la aceasta ora cu mai multe motopompe pentru evacuara apei. „La spital actionam cu doua motopompe, iar la rampa de alimentare…

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Mai multe gospodari au fost inundate joi, in comuna valceana Vaideeni, dupa iesirea din matca a raului Luncavat in urma unei ploi abundente, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Aceasta a mentionat ca traficul pe drumul care trece…

- A fost rupere de nori ieri dupa-amiaza in mai multe localitați din județul Cluj. Zeci de curti si subsoluri ale unor gospodarii din Gherla, Cluj-Napoca și Huedin au fost inundate, apa fiind scoasa cu ajutorul a patru autospeciale și o motopompa a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații…