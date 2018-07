Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varstE de 70 de ani din comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara xi-a pierdut viata, marti, dupE ce a fost luatE de viiturE din curtea casei sale. Viitura a fost produsE de ploile violente din ultimele zile.

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, cele mai afectate de ploile care au avut loc in ultimele 12 ore in judet au fost localitatile Ormenis, Budila si Prejmer. In comuna Ormenis, cateva masini au fost luate de ape, oamenii postand filmari pe Facebook. "Am intervenit in localitatea…

- O ploaie torențiala s-a abatut, joi, asupra localitații Vaideeni din județul Valcea, provocand numeroase pagube materiale, dupa ce raul Luncavaț a ieșit din matca. (Console si accesorii gaming) Aproximativ 20 de mașini au fost avariate dupa ce au fost luate de viitura care s-a format pe strazi, iar…

- Mai multe gospodarii din comuna Ciuruleasa, judetul Alba, au fost afectate dupa o ploaie torentiala care nu a durat mai mult de 40 de minute. Un drum national a fost blocat, iar doua masini si un garaj au fost luate de viitura.

- Mai multe gospodarii din comuna Ciuruleasa, judetul Alba, au fost afectate dupa o ploaie torentiala care nu a durat mai mult de 40 de minute. Un drum national a fost blocat, iar doua masini si un garaj au fost luate de viitura.

- Mai multe gospodarii din Ciuruleasa au fost inundate, doua autoturisme parcate si un garaj au fost luate de ape, iar drumul national care strabate localitatea a fost blocat cu aluviuni pe aproximativ 200 de metri, in urma precipitatiilor abundente inregistrate vineri in zona Muntilor Apuseni, a informat…

- Ca urmare a Codului Galben, DN74 Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni iar pe DN114 spre satul Buninginea se circula doar pe un sens al drumului. Codul Galben a adus cu el inundații și drumuri blocate, DN74 pe sensul Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni in totalitate și pe DN114 spre satul Buninginea…

- O ploaie torentiala care a durat mai bine de o ora a provocat pagube in mai multe localitati din judetul Prahova. Patru masini staționate, fara oameni inauntru au fost luate de viitura, mai multe gospodarii și drumuri au fost inundate, iar un barbat de 65 de ani a fost și el