- Poliția a fost sesizata, vineri dupa-amiaza, ca un barbat din comuna Adunați a fost luat de o viitura formata pe paraul Provița in urma ploilor torențiale din ultimele 24 de ore. S-au constitut imediat echipe operative de cautare, impreuna cu forțe de la ISU Prahova (zece pompieri), dar și cu localnici.

- Barbatul surprins de viitura, vineri dupa-amiaza, pe un rau umflat de ploi din județul Prahova a fost gasit decedat. Zece pompieri l-au cautat pe barbatul disparut. De altfel, in Prahova e instituit Cod portocaliu de inundații. Pompierii prahoveni anunța ca barbatul a fost surprins…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Prahova care avea permisul de conducere suspendat a murit, in noaptea de luni spre marți, dupa ce s-a rasturnat cu masina in timp ce fugea de o patrula de Politie care incercase sa il opreasca pentru verificari.

- Un eveniment tragic s-a produs joi seara la Cluj-Napoca, unde un pieton lovit de doua mașini a murit. Accidentul rutier s-a petrecut in jurul orei 20, pe Bulevardul Muncii. Un barbat care s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a strazii a fost lovit de un autoturism condus de un barbat de 58…

- Inca trei persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au varstele cuprinse intre 63 si 81 de ani.Deces 831: femeie, 63 de ani, Constanta, comorbiditati diabet zaharat tip II, BRC, ICC CLS III, NYHA , decedata in 03.03, la Spitalul Clinic Judetean…