Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuințe au fost afectate de inundatii, marti seara, iar unele drumuri au fost acoperite de ape, in urma ploilor torentiale si a scurgerilor de pe versanti. Potrivit ISU Botoșani, cinci localnici din Ștefanești, Trușești, Ripiceni, Dracșani și Saveni au sunat la 112 și au cerut sa fie ajutați…

- UPDATE 15 iunie 2021, ora 20:06 – Mai multe locuinte din Draguseni au fost afectate de inundatiile de marti seara, generate de ploile torentiale si scurgerile de ape de pe versanti, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei, Eugen Nechita. Potrivit acestuia, apa a intrat in sapte locuinte din satul…

- Mai multe locuinte din Draguseni au fost afectate de inundatiile de marti seara, generate de ploile torentiale si scurgerile de ape de pe versanti, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei, Eugen Nechita. Potrivit acestuia, apa a intrat in sapte locuinte din satul Draguseni si in doua gospodarii…

- In intervalul 15 iunie, ora 12:00 – 16 iunie, ora 23:00, in Iasi si in alte judete vor fi ploi abundente, instabilitate atmosferica accentuata, intensificari ale vantului. In Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si cea mai mare parte a Moldovei, instabilitatea atmosferica va fi accentuata, va ploua…

- Ploile au creat probleme in mai multe localitați ale județului Alba. Mai multe locuințe, curți, pivnițe și terenuri agricole au fost inundate. Apele au afectat și cateva drumuri comunale. Reprezentanții Insituției Prefectului au transmis ca pe teren s-a aflat și o echipa a instituției, formata din…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

- Mai multe terenuri agricole și gospodarii din satul Turdaș au fost inundate in cursul dupa-amiezii de astazi, 27 mai 2021, ca urmare a precipitațiilor abundente cazute in ultimele ore. INHGA a emis, joi, o atenționare cod galben de inundații, valabila pana sambata, ora 24.00, pe rauri din județul Alba…