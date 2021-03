Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza azi-noapte in Fantanița. Ursul a intrat intr-o gospodarie, a rupt porțile unei anexe și a dat iama intre ovine. A omorat șapte oi și un miel. Pe una a mancat-o la lumina unui stalp de iluminat public, iar pe alta, stand ”in șezut” pe pragul unei case parasite din apropiere. Tragedia…

- Un urs a fost filmat de localnici in statiunea prahoveana Azuga in timp ce incerca sa intre intr-o gospodarie. Animalul a rupt scanduri din gard, dar a fost alungat de cei care au surprins momentul. Potrivit imaginilor video postate pe Facebook, doi ursi au coborat in statiune, unul dintre ei incercand…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 31 de ani a fost gasit strangulat cu o franghie intr-o bucatarie de vara. Descoperirea a avut loc astazi, in jurul orei 11:05, in localitatea Aluniș, din raionul Rișcani. Informația a fost confirmata de Eugenia Molceanov, ofițera de presa al IP Rișcani.

- Un adolescent, de 19 ani, din comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Nasaud, a fost prins la volanul unei mașini deși nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Articolul Cluj-Napoca – Adolescent dintr-o comuna bistrițeana prins la volan fara permis apare prima data in Someșeanul.ro…

- In urma activitaților de cercetare desfașurate, polițiștii din Targu Lapuș au identificat autorii a doua furturi sesizate la mijlocul lunii ianuarie. La data de 16 ianurie, un barbat de 34 de ani din oraș a sesizat poliția prin plangere, cu privire la faptul ca in seara precedenta, persoane necunoscute…

- Un barbat in varsta de 76 de ani a decedat vineri seara dupa ce s-ar fi impuscat accidental cu o arma de vanatoare in locuinta sa din comuna Teslui, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, potrivit Agerpres. Citește și: Raportul oficial…