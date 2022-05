Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca, inpreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Arbore, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Arbore, informeaza ISU Suceava. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat acoperișul locuinței și anexele gospodarești, cu pericol de propagare la […] The post Gospodarie din Arbore distrusa de un puternic incendiu generat de coșul de fum neprotejat. In flacari au pierit și 15 gaini first appeared on Suceava News Online .