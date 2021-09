Stiri pe aceeasi tema

- O tanara tulpina, cu cateva frunzulite de stejar, a rasarit la radacina Gorunului lui Horea, din cimitirul de la Tebea, dupa mai bine de 15 ani in care s-a crezut ca arborele, vechi de 400 de ani si declarat monument istoric, s-ar fi uscat cu totul, informeaza Agerpres . Descoperirea lastarului de gorun…

- Parcul Mini Transilvania, visul devenit realitate al unor tineri din Odorheiu Secuiesc, a fost inaugurat in anul 2020, dupa ridicarea restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, si a avut un succes deosebit, fiind vizitat, pana acum, de peste 100.000 de persoane. Povestea Mini Transilvania incepe…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a editie a Festivalului-concurs DbutanT, consacrata in acest an regizorilor si dramaturgilor debutanti. Organizatorii au precizat ca editia 2021 se va desfasura intr-un „format nou si complex, la sectiunea de debut…

- Primaria municipiului Sf. Gheorghe anunța ca incepand de astazi, 14 iulie, lucrarile vor continua pe strada 1 Decembrie 1918, pe tronsonul cuprins intre strada General Grigore Balan și strada Nicolae Balcescu, cu modernizarea sistemului de canalizare pluviala. Pentru traficul auto, se va putea folosi…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe va deschide saptamana viitoare inscrierile pentru programul de internship destinat studentilor, a anuntat miercuri, conducerea institutiei. Viceprimarul Vargha Fruzsina a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca programul se va derula in perioada 26 iulie-24…

- Maistru militar Danuț Oprea, in varsta de 30 de ani, angajat al Unitații Militare 01493 Valcele, are nevoie urgenta de sprijin financiar necesar procurarii unui medicament care poate sa ii salveze viața. In acest sens, militarii din Garnizoana Sfantu Gheorghe au lansat un APEL UMANITAR catre toate persoanele …