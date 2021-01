Stiri pe aceeasi tema

- Inca un deces din cauza COVID 19 dar și noi cazuri de infectare au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: -920 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;-5410 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 5010 persoane sunt vindecate,…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat in ultimele 24 de ore 32 de noi cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 468 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5225 persoane confirmate cu COVID-19, din care: 4868 persoane sunt vindecate,…

- Vaccinarea impotriva COVID-19, pentru Etapa I, se extinde, incepand de luni, in toate judetele din tara, anunta autoritatile. Ieri au fost dostribuite peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare din judete. ″Incepand de maine, 4 ianuarie 2021, activitatea de vaccinare pentru Etapa…

- 52 de persoane de la un centru de servicii sociale din judetul Iași au fost confirmate cu coronavirus, atat beneficiari cat si angajati ai unitatii. In judet un alt focar de Covid 19 se extinde intr-o secție a Institutului de Psihiatrie Socola. Directia de Sanatate Publica Iasi a actualizat…

- Județul Gorj inregistreaza inca patru decese din cauza coronavirusului, dar ramane pe primul loc la nivel național in privința numarului mic de cazuri de Covid-19 (1,63). Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 815 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;…

- Centrul principal va fi Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino", alaturi de alte sase spitale militare de urgenta (de la Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi si Constanta), desemnate drept centre regionale de depozitare. Ministerul Apararii Nationale va asigura…

- In Timiș a aparut un focar nou de Covid-19, in timp ce alte patru focare au fost stinse. Sunt 28 de focare de SARs-Cov2 in Timiș., transmite Direcția de Sanatate Publica – DSP. A aparut un focar nou de Covid-19 la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica nr. 2 Lugoj, unde sunt 10 cazuri…

- Un deces și un numar de 56 de cazuri noi de coronavirus in județul Gorj au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1275 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;3583 persoane confirmate cu COVID-19 din…