Gorjul își face strategie de dezvoltare până în 2027 Județul Gorj va avea o strategie de dezvoltare pana in anul 2027. In prezent, autoritațile locale și județene lucreaza la un proiect pentru definitivarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2022. Se vor avea in vedere domenii precum: capitalul uman, mediul, economia, dezvoltarea teritoriala și infrastructura. Strategia se bazeaza și pe Programul Operațional Tranziție Justa și pe atragerea de fonduri europene nerambursabile. Cel puțin de doua ori pe luna vor avea loc intalniri intre factorii de raspundere, iar strategia ar putea fi gata in aceasta primavara. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

