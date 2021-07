Gorjul are strategie de dezvoltare până în 2027 Județul Gorj are o noua Strategie de dezvoltare. Aceasta a fost elaborata de catre Consiliul Județean Gorj cu ajutorul unei firme de consultanța. Documentul traseaza principalele direcții de dezvoltare și ce investiții ar trebui realizate și in ce domenii. Este vorba de construirea unei economii circulare, atingerea unor indicatori de mediu, ecologizarea zonelor poluate sau afectate de minerit. De asemenea, strategia cuprinde si dezvoltarea unor activitați care sa mizeze pe energia regenerabila, dar și dezvoltarea infrastructurii de turism din județul Gorj. O parte a strategiei de dezvoltare se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

