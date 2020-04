Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunile 'Rai da` buni' și 'Agenția VIP' au fost scoase din grila de aproape o saptamana. Mihai Morar și Cristi Brancu au fost anunțați de șefi ca sunt puși pe liber din cauza pandemiei de coronavirus printr-un email, potrivit surselor Cancan. Cei doi prezentatori probabil iși vor relua…

- Primaria orasului Cernavoda a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia de lucrari de intretinere trotuare si alei pietonale, cartier incalzire. Atribuirea a avut loc la data de 24 martie 2020, iar valoarea finala a achizitiei este de 285.608,25 lei. SC Utilitati Publice Cernavoda…

- Numeroși producatori promit sa introduca o gama variata de imbunatațiri pentru bateriile pentru mașini electrice, care sa aiba ca efect o creștere a autonomiei reale. Cele mai noi promisiuni provin de la Samsung prin intermediul a doua divizii separate: Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT)…

- Bruxelles, 26 feb /Agerpres/ - Schimbarile demografice si migratia au un impact semnificativ asupra dinamicilor pietei fortei de munca, apreciaza Comisia Europeana (CE) in raportul de tara referitor la Romania, publicat miercuri. Populatia continua sa scada deoarece sporul natural in Romania este negativ,…

- ​Antrenorul suedez Per Johansson, cu care echipa de handbal feminin CSM Bucuresti cucerea medaliile de bronz în Liga Campionilor din 2017 si 2018, revine pe banca tehnica, alaturi de Adrian Vasile, scrie News.ro.CSM Bucuresti a anuntat, marti seara, revenirea suedezului în staf,…

- Cinci inspectori scolari au fost eliberati din functie de catre Inspectoratul Scolar Judetean Maramures. Este vorba despre Andrea Fagi, Natalia Fornvald, Cristina Buda, Oana Tompos si Flaviu Vida. “Inspectoratul Scolar Judetean Maramures va aduce la cunostinta incetarea detasarilor in interesul invatamantului,…

- Iarna blanda de care a avut parte Europa in acest sezon are efecte negative și asupra Campionatului Mondial de Raliuri. Una dintre cele mai așteptate etape a sezonului este Raliul Suediei, care are loc in mod tradițional pe zapada la inceputul lunii februarie. Totuși, in acest an, in perimetrul de desfașurare…

- Operațiunea de scoatere a epavei pline cu oi din Portul Midia s-a oprit, la doua ore de la inceperea lucrarilor, dupa ce cablurile de ridicare a navei au cedat din cauza greutații, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, Alin Vintila, reprezentantul firmei care se ocupa de evacuarea navei.Alin…