Gorjul are cele mai puține cazuri de COVID 19 din țară Județul Gorj se afla pe ultimul loc in țara in privința numarului de persoane infectate cu noul coronavirus. Gorjul are doar 12 cazuri de COVID 19, cele mai puține din Romania. Cu toate acestea, de vineri dimineața și pana la aceasta ora, un numar record de persoane au intrat in izolare. Este vorba de peste 420 de cetațeni. In momentul de fața, sunt 595 de persoane in izolare și 395 in carantina. Numarul mare de gorjeni care au intrat in izolare intr-un timp foarte scurt este pus pe seama ultimelor cazuri de infectare cu noul coronavirus. Este vorba de o femeie, de 58 de ani, din Motru, angajata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- • In Prahova, cifrele oficiale au ramas la 36 de persoane infectate V. Stoica Bilanț sumbru, ieri, in epidemia de coronavirus din Romania. In doar 24 de ore, au fost inregistrate 441 de noi cazuri de imbolnavire la nivelul intregii țari, ajungandu-se la 5.202 persoane testate și confirmate cu Covid-19!…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- Au fost inregistrate inca trei decese, ale unor persoane infectate cu noul coronavirus in Romania, numarul total ajungand la 29. Este vorba despre persoane din județul Arad, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Decesele au fost raportate catre INSP din teritoriu in cursul nopții și in aceasta…

- In județul Buzau, pana la aceasta data au fost confirmate 9 cazuri de infecție cu noul coronavirus, 7 dintre ele fiind depistate numai in acest weekend și in primele doua zile ale acestei saptamani. Raspandirea comunitara a noului coronavirus impune noi restricții pe teritoriul Romaniei. Președintele…

- Numarul de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a crescut semnificativ in Romania, in ultima zi. „Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576…

- Pana lunii, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate...

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in…

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…