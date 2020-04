Gorjul a rămas cu un singur pacient care este tratat de COVID 19 In județul Gorj mai este o singura persoana care beneficiaza de tratament impotriva coronavirusului. Au fost inregistrate 10 cazuri, dintre care 7 vindecați, doua decese și persoana aflata inca sub tratament. Este vorba de o tanara de 27 de ani, revenita din Anglia. Starea de sanatate a pacientei este buna. Daca testele pentru diagnosticarea COVID 19 vor fi negative, tanara va fi externata. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

