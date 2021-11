Gorjenii se pot vaccina fără programare la Centrul din SJU Gorjenii care doresc sa se vaccineze se pot prezenta zilnic la Centrul de Vaccinare al Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, chiar daca nu au programare pe platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login. Centrul de vaccinare din cladirea Dispensarului TBC de la cladirea SJU Targu-Jiu, situata pe strada A.I. Cuza (Pasarela), a fost redeschis pe 26 octombrie 2021 și este destinat atat populației, cat și personalului medical al unitații sanitare. Din data de 26 octombrie și pana in prezent s-au vaccinat 839 de gorjeni, cei mai mulți cu serul Pfizer. Astfel, persoanele care doresc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

