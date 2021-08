Gorjenii, chemați la muncă în Germania Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj anunta persoanele interesate pentru ocuparea unui loc de munca in strainatate ca in aceasta perioada prin serviciul EURES sunt disponibile 250 locuri in Germania. Locurile de munca sunt disponibile in meseria de taietor de carne și lucrator in producție, prin Agenția Federala de Munca – Serviciile de Plasare Internaționala ZAV, ca reprezentant al angajatorului german, doua companii specializate in prelucrarea carnii de porc și de vita cu sediul in Landul Renania de Nord – Westfalia, localitatea Munster, respectiv Rheda-Wiedenbruck.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​ Agenția Federala de Munca-Serviciile de Plasare Internaționala ZAV Berlin – Brandenburg – Germania, ca reprezentant al angajatorului german ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 250 locuri de munca vacante in ocupația „taietor de carne și lucrator in producție” (valabilitatea ofertelor –…

- Agenția Federala de Munca-Serviciile de Plasare Internaționala ZAV Berlin – Brandenburg – Germania, ca reprezentant al angajatorului german ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 250 locuri de munca vacante in ocupația „taietor de carne și lucrator in producție” (valabilitatea ofertelor – 30.09.2021)…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Maramureș a anunțat lista locurilor de munca vacante, acestea fiind in numar de 589. Se cauta persoane cu studii superioare dar și cu studii medii. Locurile de munca predomina in BAIA MARE dar și in TAUTII-MAGHERAUS, SIGHETU MARMATIEI , VADU…

- La data de 1 iulie, a fost semnat Memorandumul de cooperare intre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Agenția Federala pentru Ocuparea Forței de Munca a Germaniei, care are drept scop asigurarea drepturilor de munca și sociale ale cetațenilor moldoveni care migreaza…

- Cetațenii Repulicii care desfașoara o munca sezoniera agricola pe teritoriul Germaniei vor avea aceleași drepturi de munca ca și lucratorii locali. Astazi a fost semnat Memorandumul de cooperare intre Ministerul Sanatații și Agenția Federala pentru Ocuparea Forței de Munca a Germaniei, care are drept…

- Cetațenii Repulicii care desfașoara o munca sezoniera agricola pe teritoriul Germaniei vor avea aceleași drepturi de munca ca și lucratorii locali. Astazi a fost semnat Memorandumul de cooperare intre Ministerul Sanatații și Agenția Federala pentru Ocuparea Forței de Munca a Germaniei, care are drept…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj scoate la bataie 10 posturi de asistenti medicali in Germania, regiunea Bavaria. Locurile de munca sunt valabile prin serviciul de ocupare Eures din cadrul agentiei. Singura cerinta pe ca...

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 123 oferte in Vrancea și 143 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…