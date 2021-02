Polițiștii Secției 8 Rurala Lapușata au fost sesizați de o femeie din comuna Copaceni ca fostul concubin a patruns fara drept in locuința ei de unde i-a sustras o suma de bani și a plecat cu un autoturism. In urma verificarilor efectuate și in baza informațiilor deținute, polițiștii au identificat in comuna Lapușata autoturismul cu care s-ar fi deplasat barbatul banuit de comiterea faptei, acesta fiind identificat de polițiști, in autoturism. Barbatul de 34 de ani, din județul Gorj, a fost condus la sediul poliției pentru audieri și stabilirea cu exactitate a situației de fapt. In urma probatoriului…