- Tanczos Barna, noul ministru al Mediului a afirmat ca sistemul SUMAL va deveni functional la sfarsitul lunii, pe 31 ianuarie. Noul SUMAL aduce inovații care ajuta, pe de o parte, munca de combatere a taierilor ilegale dar și, foarte important, simplifica enorm munca lucratorilor silvici din teren. „Vine…

- In vederea creșterii nivelului de supraveghere a activitații in silvicultura și exploatari forestiere, dar și a increderii cetațenilor in modul in care se desfașoara activitatea in domeniul forestier prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat structurilor silvice sa analizeze implementarea…

- O vulpe ranita a fost gasita joi noaptea, in apropiere de satul Lapusna, raionul Hancesti. Cel mai probabil, animalul a fost lovit de un automobil, apoi s-a retras la marginea drumului, unde a fost salvata de un tanar, care trecea prin preajma.

- O camera de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din județul Arad, a filmat un exemplar de ciocanitoare neagra. Este vorba despre un mascul care face parte din cea mai mare specie din Europa, anunța MEDIAFAX. Camera de monitorizare a faunei este amplasata intr-o padure din Parcul…

- Politia ceha a anuntat marti ca se afla in cautarea unei pusti care este „din fericire descarcata” si care a fost „furata” saptamana trecuta de un cerb de la un vanator, potrivit theblend.ie . Animalul a fugit in padure purtand in coarnele sale acea pusca, dupa o vanatoare organizata in apropiere de…

- O persoana a murit dupa un impact frontal The post FOTO | Grav accident in Sangeorgiu de Padure! O persoana a murit dupa un impact frontal appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Grav accident in Sangeorgiu de Padure! O persoana a murit dupa un impact frontal Credit autor: L…

- Sambata,7 noimebrie, ora 09.50, avand in vedere lista cu persoanele autoizolate de pe raza de competența, lucratorii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus s-au deplasat la domiciliul unui tanar de 21 ani, din comuna Straja, in vederea verificarii acestuia privind respectarea autoizolarii la domiciliu.…

- ”La 31 octombrie 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,795 miliarde euro, fata de 32,588 miliarde euro la 30 septembrie 2020”, arata datele BNR. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea…