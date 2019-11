Prezenta unui urs in satul Curpen din comuna Stanesti a fost semnalata marti, la pranz, in zona actionand mai multe echipaje de la institutiile abilitate, fiind transmis populatiei un mesaj prin sistemul RO-Alert, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. "Inspectoratul de Politie Judetean Gorj a primit o solicitare prin care se semnala prezenta unui urs in satul Curpen din comuna Stanesti. A fost anuntat Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj, care are atributii in astfel de situatii, si ISU Gorj, fiind transmis un mesaj prin intermediul…