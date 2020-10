Stiri pe aceeasi tema

- In numai cateva zile, zeci de salariați din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au fost confirmați cu Covid-19. Este vorba atat de cadre medicale, cat și de personal administrativ. Nu se știe daca infectarea s-a produs in afara unitații medicale sau in timpul programului de lucru. Administrația…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au dispus efectuarea unei anchete interne la Secția Psihiatrie, unde un pacient de 35 de ani s-a spanzurat. Barbatul a fost adus și internat in cadrul secției in cursul zilei de luni. Tanarul a fost escortat de poliției la spital. Pacientul era…

- Un numar de patru cadre medicale si opt sportivi au fost infectati cu SARS-CoV-2, iar Spitalul Judetean de Urgenta si Clubul Sportiv Scolar nr. 2 din municipiul Baia Mare au fost incluse in categoria focar COVID-19, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de…

- Personalul medical din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu se pot testa gratuit pentru depistarea COVID. Este anunțul facut de conducerea unitații medicale, in urma unei anchete interne care este in continuare in derulare la Secția psihiatrie din Spitalul Județean. O parte a cadrelor medicale…

- „In prezent, la nivelul județului Alba, exista 193 persoane pozitive Covid 19, internate in unitați sanitare și un numar de 43 de locuri disponibile. Daca va fi nevoie, spitalele vor suplimenta locurile destinate pacienților infectați.”, a transmis, miercuri, Direcția de Sanatate Publica Alba. O situație…

- Primarul municipiului Bistrita, Ovidiu Cretu, a fost depistat cu COVID-19 si se afla internat in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din oras. Managerul SJU Bistrita, Gabriel Lazany, a declarat ca primarul s-a prezentat personal la spital pentru a fi testat pentru COVID-19, in cursul zilei de luni, si…

- Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava are, la aceasta data, 582 de pacienți internați, dintre care 159 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 114 pacienți sunt in zona tampon și 309 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 159 pacienți diagnosticați ...

- ​Luni, 10.08.2020, situația pacienților confirmați Covid19 și internați in Spitalul Județean de Urgența Valcea se prezinta in felul urmator: • La secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internati 58 pacienti confirmati Covid19: 7 sunt asimptomatici, 31 au forme ușoare…