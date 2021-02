Numarul cazurilor de coronavirus este in creștere in județul Gorj. Este vorba inclusiv de numarul celor care sunt internați in secțiile COVID și ATI COVID. Dupa mai multe luni, marți s-a trecut de 50 de cazuri de coronavirus noi depistate in 24 de ore și 44 reconfirmate. Potrivit prefectului de Gorj, Cosmin Pistol, in zilele urmatoare se va decide daca va fi crescut numarul de paturi in unitațile medicale in care sunt internați pacienți cu coronavirus. Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a luat deja hotararea sa creasca numarul de paturi, dupa ce in ultimele doua saptamani…