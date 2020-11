Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada este de 14 centimetri la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagarasului, insa turistii nu pot ajunge aici pana marti, cand se vor termina lucrarile de revizie ale telecabinei, potrivit celor care se ocupa de Telecabina Balea. Singura cale de acces la Balea Lac…

- Drumarii din judetul Harghita au intervenit, sambata dimineata, cu utilaje, pe cinci drumuri nationale dupa ce in zona s-au semnalat lapovita si ninsoare, potrivit news.ro."Colegii din judetul Harghita au avut parte in acesta dimineata de primul episod de lapovita si ninsoare", au anuntat, pe Facebook,…

- Iarna se așeaza în anumite zone din țara. Pe Transfagarașan, drumarii de la Districtul Bâlea au acționat cu utilaje dotate cu lama și au împraștiat doua tone de sare pe carosabil, anunța Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov într-o postare pe Facebook. „Iarna…

- Drumarii au imprastiat doua tone de sare pe Transfagarasan, dupa ce a nins in zona turistica Balea, din muntii Fagarasului, a duminica Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. "Iarna si-a intrat pe deplin in drepturi pe Transfagarasan. Colegii nostri de la Districtul Balea au actionat cu utilajele…

- De asemenea, CNAIR reamintste ca incepand din 20 octombrie sectoare de pe cele doua drumuri nationale vor fi inchise circulatiei publice. ”Primele interventii cu lama si material antiderapant din iarna20202021. Se intervine cu lama si material antiderapant pe DN7C, Transfagarasan, si DN67C,…

- Drumarii intervin sambara cu utilaje si cu material antiderapant pe Tranfagarasan si pe Transalpina, ude a nins, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care precizeaza ca este prima astfel de interventie din acest sezon. De asemenea, CNAIR reamintste ca incepand…

- A nins toata noaptea pe DN 67C – Transalpina, in județul Gorj. Cea mai inalta șosea din Romania a fost acoperita cu un strat consistent de zapada. Dupa ce a nins toata noaptea, sambata dimineața este decor de basm, de iarna autentica, deși este doar jumatatea lunii octombrie. Stratul de zapada de pe…

- Mai mulți cititori s-au aratat sceptici in privința utilitații tronsonului de autorstrada Rașnov – Cristian, in contextul in care autostrada București – Brașov nu prinde contur nici macar pe hartie la aceasta ora. In acest context, am solicitat amanunte purtatorului de cuvant al Direcției Regionale…