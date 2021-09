Gorj: Spitalul Județean reia angajările fără concurs Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a reluat angajarile fara concurs, dupa ce s-a constatat o creștere ușoara a incidenței COVID. Cu toate acesta incidența COVID la nivelul județului Gorj este de numai 0,54 de cazuri de coronavirus in ultimele 14 zile. Șefii unitații medicale au suspendat angajarile fara concurs, posibile in pandemie, dupa ce in urma cu mai multe luni, la nivelul județului a fost un adevarat scandal, avand in vedere ca aproape ca nu mai existau pacienți COVID internați in Spitalul Județean. Concursul a fost amanat atunci, insa reluat saptamana aceasta. Este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

