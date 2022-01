Gorj: Spitalul Județean caută personal pentru ATI COVID pentru valul 5 Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu incadreaza personal pentru ATI COVID. Se dorește suplimentarea cu specialiști pe perioada valului 5 din pandemia de coronavirus. Astfel, Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu organizeaza in data de 19.01.2022, ora 13.00 o selecție de oferte in vederea atribuirii contractului de prestari servicii medicale cu obiectul „Servicii medicale de specialitate – asistent medical generalist in cadrul Secției ATI I – suspecți COVID”. Modalitatea de atribuire este o procedura interna de selecție oferte conform prevederilor legislației. Durata contractului va fi de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

