Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat in ultima saptamana 52 de amenzi, in valoare totala de 461.800 de lei, in urma controalelor efectuate in 269 de unitati alimentare aflate pe Litoralul romanesc, a transmis, luni, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA”.

- Avand in vedere Strategia Naționala privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, inspectorii de munca brașoveni au efectuat , in luna iunie, un numar de 159 controale, fiind depistate 7 persoane care desfașurau munca nedeclarata pentru care un numar de 4 angajatori au fost sanctionați cu amenzi …

- Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 14 - 26 iunie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare totala de 9,84 milioane de lei, din care 9,69 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…

- Comunicat de presa: Domeniul transportului de marfa este unul dintre sectoarele de activitate in care se produce un numar Post-ul ITM: Sancțiuni pentru 13 societați comerciale. Principala cauza a accidentelor de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La sfarțitul saptamanii trecute (11-13 iunie 2021), Poliția Locala Campina a continuat acțiunile de control pentru asigurarea unui climat de liniște și ordine publica. In total, in acest week-end, agenții locali au aplicat 21 sancțiuni comtravenționale.

- Politistii rutieri din Arges, Buzau, Gorj, Mehedinti, Prahova si Valcea au actionat, marti si miercuri, in cele 6 judete, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere cu consecinte grave, produse pe fondul defectiunilor tehnice ale autovehiculelor, fiind aplicate 655 de sanctiuni contraventionale.…

- Poliția Locala Campina a intensificat controalele in privința abandonului de deșeuri pe domeniul public, aplicand in ultimele saptamani nu mai puțin de 154 sancțiuni contravenționale, inclusiv sancțiunea complementara de ridicare a deșeurilor de catre contravenient. Acțiunile de control vor continua…

- Agentia Judeteana de Prestatii Sociale (AJPS) Gorj a inceput prelucrarea dosarelor celor care beneficiaza de ajutor social si a celor care primesc alocatie complementara pentru copiii minori aflati in intretinere. Nu mare le-a fost mirarea angajatilo...