Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe judete din Romania reusesc sa ramana in scenariul “verde”, inregistrand o rata mica de infectari cu coronavirus. Potrivit Mediafax, este vorba despre Gorj, Harghita, Neamt, Olt, Salaj si Suceava, judete care inregistreaza o rata de infectare mai mica de 1,5 cazuri la mia de locuitori. Cel…

- Aproximativ 5.000 de tranzactii frauduloase la nivel global au fost identificate in cadrul unei operatiuni internationale de prevenire si combatere a activitatii carausilor de bani, prevenindu-se astfel o pierdere totala estimata la 33,5 milioane de euro, a informat, miercuri, Politia Romana.…

- Romania: 9.005 de noi cazuri in urma a 36.271 de teste #Covid Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Un numar de 9.005 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuarii a 36.271 de teste la nivel national, informeaza Grupul de…

- Dupa București (1.473 de cazuri noi), cele mai multe infectari in ultimele 24 de ore au fost confirmate in județul Cluj, cu 233 mai multe decat ieri.10.108 de cazuri noi de COVID au fost raportate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 36.963 teste. Cele mai multe cazuri de coronavirus…

- Starea de fapt arata ca romanii traiesc cu frica de boala și teama insecuritații locului de munca. In acest context, cultura din Romania nu are un fond de urgența alocat pentru susținerea artiștilor care trec prin vulnerabilitate financiara si care nu au nici un sistem de asigurare si protecție sociala.…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la aproximativ 200 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii octombrie, fiind salvate circa 250 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului Serviciilor…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 260 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii septembrie, fiind salvate aproximativ 330 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului Serviciilor…