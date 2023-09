Gorj: Reținută după ce a agresat o femeie pe stradă O femeie, de 51 de ani, din orașul Targu Carbunești, banuita de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost reținuta luni de polițiștii gorjeni. Polițiștii au stabilit ca, in aceeași zi, in timp ce se afla in fața unui local public din Targu Carbunești, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat fizic o alta femeie, de 39 de ani, provocandu-i leziuni la nivelul feței. Cercetarile sunt continuate de polițiști, in vederea stabilirii intregii activitați infracționale a banuitei. Citește și: Femeie lovita de mașina cand traversa o strada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

