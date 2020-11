Gorj: Razii ale polițiștilor în supermarketuri In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 18 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 232 polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații au acționat in zone aglomerate, unitati de alimentatie publica si zonele adiacente acestora, terase și mijloace de transport in comun. In cadrul acțiunilor, au beneficiat de activitațile informativ-preventive și au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

