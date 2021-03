Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele, cinematografele, institutiile de cultura se inchid din nou in municipiul Cluj-Napoca, dupa numai cinci zile de functionare, in urma cresterii incidentei COVID-19. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri, ca noile masuri intra in vigoare incepand cu 14 februarie,…

- Dupa luni grele, restaurantele s-au deschis in interior și in Brașov. Desigur, vor funcționa doar in anumite condiții și cu un numar mic de clienți. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor ii anunța pe patronii de restaurante ca dupa redeschidere vor urma controale, ca sa se asigure ca produsele…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat, mai devreme, rata de infectare cu SARS-COV-2. Pentru prima data din 25 octombrie 2020, incidența cazurilor de coronavirus din municipiul Brașov a scazut, astazi, sub 3 la mia de locuitori. Mai exact s-a inregistrat o rata de infectare de 2.94. Daca acest…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a prelungit cu inca 14 zile, incepand de luni, masurile restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in municipiul Galati si comuna Branistea, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii numarului de cazuri active.Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova anunta, luni, ca incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 3 la mie in mai multe localitati, printre care Ploiesti, Campina, Azuga, Busteni, Sinaia. „Pentru UAT-urile unde rata de incidenta este intre 1,5-3/1.000 de locuitori, sunt in vigoare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Suceava a decis, in sedinta de miercuri, ca municipiul statiune Vatra Dornei intra din data de 18 decembrie in zona rosie de restrictii pentru o perioada de 14 zile, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a depasit 4 la mia de locuitori. Statiunea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a prelungit cu inca 14 zile, incepand de luni, masurile restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in municipiul Galati si comuna Branistea, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai…