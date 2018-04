Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Boza, directorul general al Complexului Energetic Oltenia, nu a ajuns miercuri la Cariera Jilt Nord, el fiind plecat din localitate, dar luni a avut, deja, o intalnire scurta la unitatea miniera cu angajații intrați in schimbul al treilea. Managerul a fugit, chiar la inceputul saptamanii,…

- Sute de minieri din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au intrat in greva si refuza sa mai munceasca. Nemultumirile acestora sunt legate de cresterile salariale care sunt prevazute prin noul Contract Colectiv de Munca ce urma sa fie incheiat astazi intre sindicate si administratia CEO.

- Comisiile reunite pentru Mediu si Agricultura din Camera Deputatilor au dat raport de admitere proiectului legislativ de modificare a Codului Silvic prin care se permite scoaterea definitiva a padurilor din fondul forestier pentru extinderea carierelor de lignit. Modificarea initiata de ALDE…

- Cei zece mineri care au intrat astazi in greva foamei la Targu Jiu, in fata sediului Complexului Energetic Oltenia, au renuntat la protest. Minerii lucreaza in cadrul Carierei Rosiuta si sunt nemultumiti de salariile mici. Ortacii ar fi ajuns la o ...

- Zece angajati ai Complexului Energetic Oltenia au intrat in aceasta dimineata in greva foamei, la Targu Jiu, in fata sediului companiei. Minerii provin de la Cariera Rosiuta si sunt nemultumiti de cresterile salariale. Acestia se plang de faptul ca fie ...

- Zece mineri de la Cariera Roșiuța au intrat miercuri in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca nu au primit clase de salarizare, care ar fi fost date "neamurilor, cațelușilor, ce...

- Minerii de la Cariera Roșiuța au postat pe facebook imagini infioratoare cu locurile de munca in care-și desfașoara activitatea. In ultima vreme, minerii din CEO au aratat in dese randuri condițiile din cariere, oamenii fiind revoltați din cauza veniturilor salariale mici in comparație cu ale funcționarilor…

- Protest inedit in noaptea de luni spre marți la Cariera Rosiuța din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Minerii au intrerupt lucrul spontan, in semn de protest ca mult promisele echilibrari salariale nu au mai avut loc. Un salaria...