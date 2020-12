Gorj: Plante la ghiveci interzise, găsite în casa arsă la Tismana Pompierii și polițiștii care au intervenit aseara la incendiul produs la o casa din Tismana, satul Vanata, au descoperit in cateva ghivece plante a caror cultivare este interzisa de lege. Polițiștii și-au dat seama ca este vorba de o plantație suspecta și au sesizat DIICOT Gorj care a inceput o cercetare in acest caz. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

