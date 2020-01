Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in Fondul de vanatoare 24 Vizantea, dupa ce probele prelevate de la un mistret gasit mort in padure au iesit pozitive, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. ‘Virusul pestei porcine…

- Autoritatile au decis ca 80 de mistreti vor fi impuscati, in urmatoarele doua luni, pe fondul de vanatoare din apropierea comunei harghitene Martinis, unde exista o suspiciune de pesta porcina africana, pentru a se evita transmiterea virusului pe alte fonduri de vanatoare si in gospodariile populatiei.…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Golesti, judetul Vrancea, in raza de protectie a virusului aflandu-se cel mai mare combinat de crestere a porcinelor din judet, cu un numar de aproape 34.000 de porcine, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare…

- O noua suspiciune de pesta porcina africana (PPA) a fost inregistrata, in noaptea de vineri spre sambata, la Golesti, in apropierea celui mai mare combinat de crestere a porcinelor din judet, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea.…

- Noi cazuri de pesta porcina la mistreti au fost confirmate in judetul Covasna, numarul cadavrelor de porci mistreti gasite in ultimele doua luni pe fondurile de vanatoare ajungand, pana in prezent, la 20, a anuntat, vineri, conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA)…

- Noi cazuri posibile de pesta porcina la mistreti au aparut in judetul Covasna. Numarul cadavrelor de mistreti gasite pe fondurile de vanatoare au ajuns la 20, potrivit Mediafax.Potrivit Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna, la nici o luna dupa primele…

- Aproximativ 1,5 tone de carne de porc infestata cu virusul pestei porcine a fost comercializata catre populatie in luna octombrie, in hala din Piata Centrala a municipiului Targu-Jiu, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj, Nicolae…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare (DSV) Covasna a anuntat, marti, confirmarea a inca trei cazuri de pesta porcina africana in zona Baraolt, unde au fost descoperiti, in ultimele zile, mai multi porci mistreti contaminati cu acest virus. Directorul executiv al DSV Covasna, dr. Siko Barabasi Sandor,…