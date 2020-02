Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean din judetul Maramures care a revenit recent din Republica Populara Chineza s-a autoizolat la domiciliu si este monitorizat de autoritatile medicale, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Rares Pop.

- Cinci din cele 17 persoane venite din China si monitorizate de autoritati au iesit din carantina la domiciliu, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati, Liliana Iordachescu. Potrivit sursei citate, persoanele in cauza nu prezinta semne clinice ale infectiei…

- Medicii tulceni monitorizeaza starea de sanatate a sapte persoane, dintre care patru chinezi, care s-au izolat voluntar la domiciliu, de teama coronavirusului, a declarat, pentru AGERPRES, sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP), Mihaela Nicolau.

- In Galati, 13 persoane sunt sunt izolate in propriile locuințe, dupa ce s-au intors recent din China. Este vorba de cinci cetateni chinezi si opt romani. Toti sunt monitorizati, de doua ori pe zi, de angajații Directiei de Sanatate Publica. Cele 13 persoane s-au intors in tara intre 29 ianuarie si 5…

- Cinci adulți din județul Buzau care s-au intors recent din China, intre care și o studenta, se afla sub monitorizarea Direcției de Sanatate Publica. Ei sunt sunați zilnic de un medic epidemiolog pentru a declara orice modificare a starii de sanatate. Aceștia se simt bine insa nu au voie sa paraseasca…

- Este alerta in Tulcea, dupa ce trei barbati s-au intors recent din China. Cele trei persoane au fost izolate voluntar la domiciliu. Conform sefei Directiei de Sanatate Publica, Mihaela Nicolau, cei trei barbati s-au intors in urma cu cateva zile din regiunea chineza in care evolueaza rapid coronaviusul.

- O femeie este izolata la domiciliu, dupa ce in urma cu cateva zile a revenit in Romania dintr-o deplasare pe care a facut-o in China, au anunțat oficialii Directiei de Sanatate Publica Salaj.

- Reprezentantii Serviciului de Control in Sanatate Publica (SCSP) au aplicat trei amenzi in valoare de 16.600 de lei in urma depistarii unor nereguli la trei unitati sanitare din judet, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj, Elena Pitian, potrivit Agerpres.…