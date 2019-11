Omul de afaceri Ovidiu Tender a fost eliberat, marti, din Penitenciarul Targu-Jiu, potrivit unor surse, dupa ce magistratii Judecatoriei Targu-Jiu au admis cererea acestuia de eliberare conditionata. "Admite cererea si propunerea de liberare conditionata privind petentul condamnat Tender Ovidiu Lucian. Dispune liberarea conditionata a petentului condamnat Tender Ovidiu Lucian, aflat in executarea mandatului nr. 6329/2014 emis de Tribunalul Bucuresti sectia I Penala. (...) Cu drept de contestatie in termen de trei zile de la comunicare", se arata in decizia publicata acum cateva zile de catre Judecatoria…