Gorj: O femeie din Crasna a ajuns la spital după ce a fost bătută de o consăteancă Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați astazi, prin apelul 112, cu privire la faptul ca pe raza comunei Crasna a avut loc un conflict intre doua femei. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, o femeie, de 38 de ani, și un barbat, de 47 de ani, din comuna Crasna, pe fondul unor neințelegeri mai vechi, ar fi exercitat acte de violența asupra unei femei, de 43 de ani, din aceeași localitate, aceasta fiind transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

