O arma si peste 400 de proiectile metalice detinute ilegal au fost confiscate de politisti in urma unei perchezitii efectuate in comuna Balesti, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.



Potrivit acestuia, politistii din cadrul Biroului, Arme, Explozivi si Substante Periculoase si Serviciul Criminalistic, fiind in continuarea cercetarilor intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si al munitiei, au efectuat o perchezitie la domiciliul unui barbat de 36 de ani, din comuna…