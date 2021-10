Niciunul dintre cei 16 pacienti internati in prezent in compartimentul de Terapie Intensiva (ATI COVID-19) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu nu este vaccinat, a informat, joi, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Mihaela Ticleanu. Potrivit acesteia, si din totalul celor 49 de pacienti internati in Sectia de Boli Infectioase, 42 sunt nevaccinati. In prezent, aproximativ 90 de pacienti suspecti sau confirmati cu noul coronavirus sunt internati in cele trei locatii ale SJU, cei mai multi bolnavi fiind in unitatea de la Pasarela, respectiv 65 de pacienti. Astfel, in locatia…