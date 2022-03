Gorj: Motociclist mort la Tismana Un barbat a murit vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in orașul Tismana, localitatea Vanata. Barbatul conducea o motocicleta in momentul in care s-a produs impactul cu un autoturism care circula pe drumul local. Personalul medical trimis in zona nu l-a mai putut salva pe motociclist. Poliția Rutiera a ajuns la fața locului și a inceput cercetari. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

