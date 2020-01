Numarul infractiunilor comise in judet pe parcursul anului 2019 a crescut cu 11,54% comparativ cu 2018, ajungand la peste 9.200, se arata in bilantul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, facut public vineri. Potrivit documentului, anul trecut au fost inregistrate 9.241 de infractiuni, in crestere cu 11,54% fata de 2018, atunci cand au fost 8.285 de infractiuni. Cele mai multe au fost cele economico-financiare, 1.127 (fata de 892 in 2018), urmate de cele judiciare, 5.264 (4.788 in 2018) si cele de alta natura, 2.850 (2.605 in 2018). Cele mai multe infractiuni au avut loc in mediul urban,…