- Amenda de 1.000 de lei pentru doi instructori auto din Tragu Jiu. Aceștia au fost sancționați de polițiștii rutieri pentru ca au incalcat restricțiile de circulație pe anumite strazi din Targu Jiu și drumuri din județul Gorj. Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Gorj, au desfașurat activitați specifice…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar, cei sase barbati sunt acuzati de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce, in urma altercatiei, trei autoturisme parcate in fata barului au fost avariate.Cei implicati in…

- Sase barbati cu varste cuprinse intre 20 si 41 de ani au fost retinuti de politisti in urma unei altercatii petrecute sambata dupa-amiaza in zona 9 Mai a municipiului Targu-Jiu, evenimentul avand loc in fata unui bar. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politia municipiului Targu-Jiu a fost sesizata, duminica seara, cu privire la faptul ca, in localitatea Balesti, o femeie a impuscat-o mortal pe mama ei, dupa care s-a impuscat si ea cu aceeasi arma, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.

- Doi soferi din Gorj si Dolj s-au ales cu dosare penale, dar si cu masinile ridicate de politisti. Pe raza municipiului Targu Jiu, polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Gorj au depistat un autoturism ce se afla in pose...

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Gorj au depistat vineri la Targu Jiu un barbat de 55 de ani, cetatean olandez, urmarit la nivel international, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, pentru in...

- 35 de politisti rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au efectuat o actiune pe linia combaterii neacordarii prioritatii de trecere pietonilor sau autovehiculelor care au acest drept. In urma abaterilor constatate de politisti, au fost aplicate 135 de ...

- In cadrul activitatilor desfasurate in trafic in ultimele ore, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic.