- In aceasta dupa-amiaza, un cetatean a sunat pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 semnaland faptul ca in comuna Schela, zona Poiana lui Mihai a descoperit mai multe elemente de munitie neexplodate. La fata locului s-a deplasat de urgenta ...

- Prezent in toți cei patru ani, Armin este „feblețea” festivalierilor de la UNTOLD. De la an la an, Armin a petrecut tot mai mult timp pe scena principala de la Cluj. Daca anul trecut și-a incheiat spectacolul dupa mai bine de 5 ore de mix, acum a plusat și a petrecut pe scena 7 ore. „Romania,…

- Organizatorii festivalului Untold și-au dorit sa le faca o surpriza celor prezenți, astfel ca scena principal este de doua ori mai mare decat anul trecut. Pe scena apar cele doua personaje in jurul carora a fost țesuta in acest an povestea Untold: Regele Razboinic și Preoteasa Ințelepciunii. Regele…

- O serie de manifestari cultural-artistice vor avea loc in luna august. Acestea sunt organizate de catre Consiliul Judetean Gorj si vor debuta pe 11 august in Poiana lui Mihai, la Schela. Vor fi reconstituite evenimentele istorice legate de tracerea domnitorului ...

- Incident socant la festivitatea de premiere de la festivalul Mamaia Copiilor. In momentul decernarii premiilor scena s-a rupt pur si simplu sub greutatea copiilor. Organizatorii au explicat ce s-a intamplat pe...

- Primaria municipiului Constanta va incepe o ancheta pentru a stabili care au fost cauzele care au dus la incidentul produs la festivalul Mamaia Copiilor atunci cand o parte din scena a cedat si s-a lasat cu 20 de centimetri. Totul s-a petrecut in momentul in care toti participantii erau pe scena pentru…

- Duminica seara, in timpul festivalului Neversea, a avut loc un incident destul de ciudat. In timp ce artistul Grasu XXL canta piesa “Curaj”, acesta a inceput sa scandeze impotriva guvernului PSD, moment in care s-au stins luminile pe scena și mai mulți fani din public au inceput sa scandeze impreuna…