Stiri pe aceeasi tema

- Gigel Capota a plecat miercuri de la conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Contractul de mandat al lui Capota a incetat prin acordul parților. Gigel Capota a fost manager timp de un an de zile, perioada marcata de scandaluri. Totul a culminat cu o verificare a Corpului de control…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu da in judecata un medic pentru a recupera o parte din suma de peste doua milioane de lei platita anul acesta drept despagubiri rudelor unei paciente care a decedat. Carmen Braia a lucrat ca medic orelist in cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Targu…

- Un tanar de 29 de ani din Turceni a ajuns aseara in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu dupa ce a cazut de pe un stalp. Ion Dina este angajat al unei firme de televiziune prin cablu din Petrila iar aseara era la serviciu pentru...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca, dupa ce a fost adoptata motiunea de cenzura, se va intoarce pe functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare ‘Constantin Opris’, pe care a ocupat-o inainte de a fi ministru. ‘Eu ma intorc la Baia Mare manager la Spitalul…

- Concluziile Raportului Corpului de Control al Ministerului Sanatații, care a facut o verificare in luna martie a acestui an la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu au devenit publice. Raportul a fost secretizat și nu a devenit public deși era finalizat de 6 luni. Președintele PNL Gorj, deputatul…

- Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgența din Ploiești a anunțat un nou concurs pentru ocuparea postului de manager in cadrul unitații sanitare. Este cea de-a treia incercare de a ocupa aceasta funcție asigurata prin interimat din primavara, cand intreaga conducere a SJU Ploiești…

- Leonard Iustin Bourceanu, magistrat din cadrul Tribunalului Constanta, a stabilit un nou termen in dosarul in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, aflat in stare de detinere, a fost trimis in judecata alaturi de omul de afaceri…