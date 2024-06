Gorj: Femeie de 75 de ani, reținută pentru lovituri cauzatoare de moarte O batrana din Gorj a fost reținuta pentru lovituri cauzatoare de moarte. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizați ieri prin apel 112 cu privire la faptul ca a avut loc un conflict spontan intre doua femei, ambele in varsta de 75 de ani, din comuna Țanțareni, in urma caruia, una dintre femei a fost impinsa și a cazut in șanțul din beton din fața locuinței, lovindu-se la nivelul capului. La fața locului a fost solicitata o ambulanța in vederea acordarii de ingrijiri medicale, insa dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul acesteia.Totodata,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

