Gorj: Femeie dată dispărută de familie, în Târgu Cărbunești Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Targu Carbunești au fost sesizați sambata, 14 august, prin apelul 112, de catre un barbat, de 51 de ani, din orașul Targu Carbunești, despre faptul ca Dinu Verona, de 51 de ani, din aceeași localitate, concubina sa, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,55 m, greutate 60 kg, par negru, ochi caprui, iar la momentul plecarii era imbracata in pantaloni de culoare neagra, o bluza cu maneca scurta de culoare roșie, iar in picioare purta papuci negri. Femeia a fost pusa in urmarire la nivel național.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

