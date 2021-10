Gorj: Două șoferițe, implicate într-un accident rutier la Lelești O soferita a ajuns miercuri seara la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in comuna gorjeana Lelești. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca o femeie, de 63 de ani, din comuna Lelești, in timp ce efectua manevra de mers inapoi cu autoturismul, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus pe DJ 672D Lelești, de catre o femeie, de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea soferitei de 42 de ani, aceasta fiind transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. S-a intocmit un dosar penal pentru savarșirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

