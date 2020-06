Stiri pe aceeasi tema

- Inca un scandal a avut loc in cartierul craiovean Craiovița Noua. Incidentul a fost suprins de un craiovean, care a filmat ce s-a intamplat. In imaginile video se observa cun un grup de persoane ataca cu batele alte persoane care se aflau in doua autoturisme. Nu au lipsit nici tamponarile intre mașini.…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au retinut pentru 24 de ore doi barbati de 19 si 45 de ani, banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice.In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, la data…

- Inca 23 de persoane au fost duse la poliție, dupa violențele de la Hunedoara, atunci cand agenții au fost atacați cu pietre de mai mulți oameni. In urma anchetei derulate dupa incidentele din 18 aprilie au fost arestati preventiv, pana acum, patru barbati banuiti de comiterea faptelor de ultraj, distrugere…

- Sapte persoane au fost retinute pentru ultraj in urma unor incidente petrecute sambata dupa-amiaza intr-un cartier din municipiul Hunedoara, dupa ce, in timpul unui raid efectuat de politisti, un barbat aflat sub influenta alcoolului a devenit recalcitrant, iar mai multi locuitori din zona au fost violenti…