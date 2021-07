Gorj: Cele trei persoane înecate în Motru au decedat Cele trei persoane scoase in stare de inconstienta din raul Motru, in localitatea Miculesti, au decedat, manevrele de resuscitare efectuate pentru salvarea acestora de catre echipajele medicale neavand rezultat favorabil, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj.



Un copil in varsta de aproximativ opt ani, o femeie de 29 de ani si un barbat de circa 80 de ani s-au inecat, joi, in raul Motru, in localitatea Miculesti (comuna Silvilesti), ei fiind gasiti in stare de inconstienta de echipajele SMURD si de Ambulanta care s-au deplasat la interventie.

