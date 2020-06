Cei doi agresori implicati in conflictul de duminica din localitatea Stanesti, unul de 23 si celalalt de 28 de ani, ambii din judetul Buzau, au fost arestati luni seara pentru 30 de zile, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Politistii au demarat, duminica seara, cercetari pentru lovire sau alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si ultraj, in urma unei interventii la un conflict pe raza comunei Stanesti. In urma unui apel la 112, prin care se sesiza o stare conflictuala, un echipaj de politie s-a deplasat la…